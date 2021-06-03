"Не пережили ночь на улице": вандалы разрушили новые скамейки за 1 млн рублей в кузбасском городе

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Жители Ленинска-Кузнецкого очень своеобразно отреагировали на появление новых лавочек для отдыха на одной из улиц: за ночь было испорченно имущество стоимостью 1 млн рублей.

Глава Ленинска-Кузнецкого Константин Тихонов написал на странице в соцсетях о том, что неизвестные всего за одну ночь испортили новые скамейки, установленные на бульваре Клюева.


Отмечается, что в общей сложности было заказано и установлено 27 новых лавочек, каждая массой более 300 килограммов. Однако это не смутило хулиганов.

— Они (скамейки — прим.ред) уже покрываются надписями, их передвигают, срывают упаковку, — рассказал градоначальник.

В комментариях к публикации кузбассовцы выразили недоумение по поводу действий вандалов. Часть считает, что решить проблему поможет установка камер видеонаблюдения. Другие отметили, что даже такие меры не могут быть гарантией, поскольку многое зависит от воспитания.

Да!
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