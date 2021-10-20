"Не менее 85 ударов ножом": прокуратура сообщила подробности убийства девочки-подростка сбежавшим в Кузбасс юношей

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Прокуратуры Новосибирской области раскрыла подробности жестокого убийства 17-летней девушки, которое совершил молодой человек, скрывавшийся в Кемерове.

Как сообщается, инцидент произошел в марте текущего года в Новосибирске. 20-летний юноша,находясь под воздействием наркотика "мефедрона", жестоко убил свою сожительницу ради получения денег на еще одну дозу.


Выяснилось, что злоумышленник нанес потерпевшей не менее 85 ударов ножом и тупым предметом, причем 48 из них пришлись в область головы, шеи и рук. От обильной кровопотери девушка скончалась на месте. После этого молодой человек забрал из квартиры деньги, ноутбук и телефон на общую сумму 56 тысяч рублей и скрылся.


Найдя через мобильное приложение попутчиков, он уехал в Кемерово, где был задержан полицией.


В настоящее время злоумышленник проходит обвиняемым по пп. «д», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (убийство с особой жестокостью, сопряженное с разбоем). Дело передано в суд с обвинительным заключением.


Напомним, ранее редакция AVOKADO писала о задержании убийцы.

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