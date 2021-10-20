Как сообщается, инцидент произошел в марте текущего года в Новосибирске. 20-летний юноша,находясь под воздействием наркотика "мефедрона", жестоко убил свою сожительницу ради получения денег на еще одну дозу.

Выяснилось, что злоумышленник нанес потерпевшей не менее 85 ударов ножом и тупым предметом, причем 48 из них пришлись в область головы, шеи и рук. От обильной кровопотери девушка скончалась на месте. После этого молодой человек забрал из квартиры деньги, ноутбук и телефон на общую сумму 56 тысяч рублей и скрылся.

Найдя через мобильное приложение попутчиков, он уехал в Кемерово, где был задержан полицией.

В настоящее время злоумышленник проходит обвиняемым по пп. «д», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (убийство с особой жестокостью, сопряженное с разбоем). Дело передано в суд с обвинительным заключением.

Напомним, ранее редакция AVOKADO писала о задержании убийцы.