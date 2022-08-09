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Не магнитом единым — какой сувенир привезти из Кузбасса

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Деревянные ложки, магнитики, береста и уголек – казалось бы, сувенирная продукция этим исчерпана. Только вот богатая история города, его атмосфера, особенный ландшафт и архитектурные решения выходят далеко за пределы привычных представлений. Кемерово гораздо многограннее, чем мы привыкли думать о нем.


Показать город в новом свете, раскрыть его уникальность взялись участники проекта "Идентичный Кемерово".

"Полтора года назад мы начали сотрудничать с местными художниками, дизайнерами, фотографами. И по мотивам их работ выпустили серии городских открыток: с цитатами кемеровчан, местными легендами, знакомыми пейзажами. Получили большой отклик. Открытки улетали во все уголки страны. Потом были эко-шопперы и худи. После Недели креативных индустрий линейка продукции с кемеровским колоритом сильно расширилась", – поделилась Ксения, одна из активных участниц проекта "Идентичный Кемерово".

Теперь кемеровчане и гости города могут увезти с собой уникальные и практичные подарки: футболки, худи, майки, игрушки, бутылки для воды, сумки-трансформеры. Все они передают уникальность города через принты, материалы, а главное – смыслы.

Идеи многих из этих продуктов родились на Неделе креативных индустрий, когда горожане разрабатывали идеи кемеровских сувениров на основе модели идентичности. Участники изучали особенности городской архитектуры и ландшафта, характер местных жителей, опыт региона. Именно эти три группы смыслов легли в основу продуктов, сделанных по-кемеровски, по-кузбасски.

"Теперь на сайте проекта "Идентичный Кемерово" можно купить угольное худи, авторы которого вдохновились памятником Эрнста Неизвестного, мягкую игрушку "Кемеровский кирпич" с комплектом сменных лапок, хвостиков и язычков, футболки и бутылки для воды с кемеровскими пейзажами. И, конечно, открытки. Они по-прежнему в топе, потому что "когда в наш цифровой век отправляешь другу бумажную открытку, ты будто отправляешь частичку душевного тепла", – поделилась впечатлениями Мария, она покупает открытки в третий раз.

Купить подарок с кемеровским колоритом можно на официальном сайте проекта "Идентичный Кемерово".

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