Не магнитом единым — какой сувенир привезти из Кузбасса

Деревянные ложки, магнитики, береста и уголек – казалось бы, сувенирная продукция этим исчерпана. Только вот богатая история города, его атмосфера, особенный ландшафт и архитектурные решения выходят далеко за пределы привычных представлений. Кемерово гораздо многограннее, чем мы привыкли думать о нем.

Показать город в новом свете, раскрыть его уникальность взялись участники проекта "Идентичный Кемерово".

"Полтора года назад мы начали сотрудничать с местными художниками, дизайнерами, фотографами. И по мотивам их работ выпустили серии городских открыток: с цитатами кемеровчан, местными легендами, знакомыми пейзажами. Получили большой отклик. Открытки улетали во все уголки страны. Потом были эко-шопперы и худи. После Недели креативных индустрий линейка продукции с кемеровским колоритом сильно расширилась", – поделилась Ксения, одна из активных участниц проекта "Идентичный Кемерово".

Теперь кемеровчане и гости города могут увезти с собой уникальные и практичные подарки: футболки, худи, майки, игрушки, бутылки для воды, сумки-трансформеры. Все они передают уникальность города через принты, материалы, а главное – смыслы.