Назвавшая соседа петухом жительница Кузбасса скончалась от побоев

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Суд в Кемеровской области вынес приговор мужчине, который нанес соседке смертельные травмы, разозлившись из-за оскорбления.

Инцидент произошел в одном из сел Мариинского муниципального округа в июне 2021 года. Местный житель решил зайти в гости к 70-летней знакомой. У той дома также проживали мужчина и женщина, которые помогали пожилой хозяйке жилища. Пришедший в гости кузбассовец начал предлагать знакомой выгнать "квартирантов", так как они, по его мнению, не делали для пенсионерки ничего полезного. Разговор услышала проживавшая в доме женщина и начала бранить мужчину. В частности, она назвала его "петухом", что разозлило сельчанина. Он нанес оппонентке несколько ударов, которые пришлись на грудную клетку, плечи и голову.


Женщина упала, после чего нападавший помог ей подняться и подал полотенце, чтобы вытереть кровь. Кузбассовцы помирились и вместе выпили водки, после чего мужчина ушел домой. Наутро сельчанке стало плохо, и через несколько дней она скончалась в больнице.

‒ В судебном заседании обвиняемый вину признал частично, пояснив, что он не желал причинять потерпевшей тяжкий вред здоровью, повлекший смерть. Все получилось спонтанно из-за оскорблений в его адрес, ‒ сообщают в пресс-службе Мариинского городского суда.

Учитывая наличие ряда смягчающих обстоятельств, суд назначил обвиняемому наказание в виде семи лет лишения свободы. Свой срок мужчина будет отбывать в колонии строгого режима.


Осужденный обжаловал приговор, посчитав наказание слишком суровым, но судебное постановление осталось без изменения.

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