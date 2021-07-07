Названы самые посещаемые сайты России в 2021 году

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По результатам статистики различных порталов были определены самые посещаемые интернет-ресурсы страны. Ежедневно на эти сайты заходят миллионы россиян.

Традиционно самую большую аудиторию имеют соцсети и медиагруппы. Так, в тройку лидеров вошли: "ВКонтакте" (875,6 млн человек в месяц), Mail.ru (114,6 млн), "Ответы Mail.Ru" (58,3 млн).


"ВКонтакте" — это социальная сеть, которая была создана в Санкт-Петербурге в 2006 году. За время своего существования ресурс объединил миллионы интернет-пользователей из стран СНГ.


Mail.ru объединяет почтовый сервис, соцсеть, различные хостинги, поисковик и множество других сервисов для развлечений и коммуникации. Частью интернет-гиганта является и портал «Ответы Mail.ru», который заработал в 2006 году. Здесь можно задавать вопросы на любые темы и получать на них ответы от других пользователей.


Сегодня интернет-сервисы привлекают аудиторию самыми разными способами. Так, социальные сети постоянно добавляют новые функции для самовыражения пользователей, новостные сайты стараются публиковать свежий и уникальный контент, спортивные и развлекательные ресурсы предлагают бонусы за регистрацию (подробнее о них читайте по ссылке), проводят розыгрыши и акции.

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