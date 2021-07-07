Названы самые посещаемые сайты России в 2021 году

Традиционно самую большую аудиторию имеют соцсети и медиагруппы. Так, в тройку лидеров вошли: "ВКонтакте" (875,6 млн человек в месяц), Mail.ru (114,6 млн), "Ответы Mail.Ru" (58,3 млн).

"ВКонтакте" — это социальная сеть, которая была создана в Санкт-Петербурге в 2006 году. За время своего существования ресурс объединил миллионы интернет-пользователей из стран СНГ.

Mail.ru объединяет почтовый сервис, соцсеть, различные хостинги, поисковик и множество других сервисов для развлечений и коммуникации. Частью интернет-гиганта является и портал «Ответы Mail.ru», который заработал в 2006 году. Здесь можно задавать вопросы на любые темы и получать на них ответы от других пользователей.