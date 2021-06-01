Названия двух остановок в Кемерове будут изменены

Документ, распространенный в Сети от 1 июня, затрагивает названия двух остановок в обе стороны, расположенных на нескольких улицах города. Первые из них – сейчас «Сельхозинститут» – находятся близ зданий на бульваре Строителей, 56 и на улице Марковцева, 12/1. Новое название остановки «Центр спорта «Кузбасса». Вторыми изменят название двух объектов, именуемых сейчас «СГПТУ № 49». Находятся они рядом с домами по улицами Радищева, 4 и 7. Их новое название – «Улица Патриотов».

- Присвоить наименования остановочным пунктам муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории города Кемерово согласно приложению к настоящему постановлению, - говорится в документе.

Менять таблички на остановочных павильонах будут сотрудники Управления транспорта и связи администрации города Кемерово.