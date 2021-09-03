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Назначенная на ведение дела кемеровских активистов из «Не будь инертным» судья взяла отвод

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Предварительные слушанья по делу авторов YouTube-канала «Не будь инертным» Максима Лаврентьева, Сергея Каменского и Анатолия Садовина в суде Центрального района кузбасской столицы завершились отводом судьи.

Соответствующие требования в ходе заседания выдвинул помощник прокурора, передают «Тайга. Инфо». Решение представителя силовых структур поддержали как сами подсудимые, так защищающий их адвокаты. В издании, представляя информацию об этом, журналисты ссылаются на юриста одного из подсудимых - Марию Янкину.


Она также отметила, что еще до того, как приступить к рассмотрению дела по существу, судья Центрального районного суда Кемерова Анастасия Костенко высказала суждение о виновности Лаврентьева. Описанные обстоятельства и стали причиной для отвода (отстранения от конкретного делопроизводства – прим. ред.).


Судья же, в свою очередь, имела право на то, чтобы отклонить требования об отводе, но тогда любое из ее решений по делу почти точно могло бы быть оспорено.


Напомним, что ранее мы писали о том, что на активистов кемеровского движения правоохранители завели два уголовных дела, обвинив их по двум статьям УК РФ после конфликта с сотрудниками силовых ведомств.

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