Назначенная на ведение дела кемеровских активистов из «Не будь инертным» судья взяла отвод

Соответствующие требования в ходе заседания выдвинул помощник прокурора, передают «Тайга. Инфо». Решение представителя силовых структур поддержали как сами подсудимые, так защищающий их адвокаты. В издании, представляя информацию об этом, журналисты ссылаются на юриста одного из подсудимых - Марию Янкину.

Она также отметила, что еще до того, как приступить к рассмотрению дела по существу, судья Центрального районного суда Кемерова Анастасия Костенко высказала суждение о виновности Лаврентьева. Описанные обстоятельства и стали причиной для отвода (отстранения от конкретного делопроизводства – прим. ред.).

Судья же, в свою очередь, имела право на то, чтобы отклонить требования об отводе, но тогда любое из ее решений по делу почти точно могло бы быть оспорено.

Напомним, что ранее мы писали о том, что на активистов кемеровского движения правоохранители завели два уголовных дела, обвинив их по двум статьям УК РФ после конфликта с сотрудниками силовых ведомств.