Назначение нового директора госхолдинга "Кузбасс" оставило сотрудников без зарплаты

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Журналисты регионального государственного медиахолдинга "Кузбасс" не могут получить заработную плату после появления нового руководства.

Сотрудники госхолдинга "Кузбасс" заявили, что им уже на неделю задержали выдачу зарплаты. Журналисты полагают, что это связано с назначением нового директора. По информации собеседников VSE42.Ru, им стал Павел Фомин. При этом в состав медиахолдинга входит газета "Кузбасс", телеканалы "Кузбасс 1" и "Десятка" ("10 канал"), радиостанция "Кузбасс FM", сайт "Кузбасс", а также, на условиях франшизы, газета "Комсомольская правда – Кемерово".

– По трудовому договору мы должны получать зарплату 15-го числа каждого месяца. Уже неделя прошла с этого момента, а ни о каких деньгах нам никто не сообщил до сих пор. Особенно "приятно", конечно, встречать 23 февраля без зарплаты, – рассказали сотрудники холдинга "Кузбасс" на условиях анонимности.

Другой представитель холдинга сообщил, что задержка якобы связана с тем, что новый глава не имеет права подписи финансовых документов в банковских организациях. С чем связано столь долгое отсутствие этого права у нового руководителя собеседнику неизвестно.


Кроме того, несколько сотрудников госхолдинга рассказали журналистам, что через две недели у них будет право не выходить на работу. По их словам, они планируют воспользоваться им в том случае, если зарплату так и не получат.

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