Сотрудники госхолдинга "Кузбасс" заявили, что им уже на неделю задержали выдачу зарплаты. Журналисты полагают, что это связано с назначением нового директора. По информации собеседников VSE42.Ru, им стал Павел Фомин. При этом в состав медиахолдинга входит газета "Кузбасс", телеканалы "Кузбасс 1" и "Десятка" ("10 канал"), радиостанция "Кузбасс FM", сайт "Кузбасс", а также, на условиях франшизы, газета "Комсомольская правда – Кемерово".

– По трудовому договору мы должны получать зарплату 15-го числа каждого месяца. Уже неделя прошла с этого момента, а ни о каких деньгах нам никто не сообщил до сих пор. Особенно "приятно", конечно, встречать 23 февраля без зарплаты, – рассказали сотрудники холдинга "Кузбасс" на условиях анонимности.

Другой представитель холдинга сообщил, что задержка якобы связана с тем, что новый глава не имеет права подписи финансовых документов в банковских организациях. С чем связано столь долгое отсутствие этого права у нового руководителя собеседнику неизвестно.

Кроме того, несколько сотрудников госхолдинга рассказали журналистам, что через две недели у них будет право не выходить на работу. По их словам, они планируют воспользоваться им в том случае, если зарплату так и не получат.