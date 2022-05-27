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Навигация открылась на водоемах Кузбасса

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Специалисты сообщили об открытии сезона навигации в Кемеровской области.

Сегодня, 27 мая, на кузбасских водоемах открылся сезон навигации. Теперь жители региона могут передвигаться по воде на маломерных судах. При этом необходимо соблюдать условия плавания и правила безопасности, а также иметь при себе необходимые документы.


Так, если плавсредство было остановлено инспекторами, судоводитель обязан предъявить судовой билет или удостоверение на право управления. Если судно не подлежит регистрации, гражданин должен иметь при себе копии правоустанавливающих документов.

"Маломерное судно может быть помещено на штрафстоянку в случае управления судном в состоянии алкогольного опьянения, в случае отсутствия права управления судном или отсутствия документов, подтверждающих право пользования или владения судном", ‒ сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Закроется сезон навигации 30 октября.

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