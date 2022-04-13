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"Наведите чистоту!": пыль на дорогах Кемерова разозлила горожан

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Жители кузбасской столицы разгневались из-за неубранных улиц. Дорожные службы ответили на обращение.

Возмущенный кемеровчанин написал в социальных сетях, что жители города испытывают неудобство из-за обилия пыли на улицах. В частности, мужчина обратил внимание на Ленинский район где, по словам горожанина, ситуация с уборкой плачевная.

‒ Очень много пыли, весь Ленинский район, вечером невозможно выйти на улицу. Ни одной машины для уборки не проезжает. Из года в год весной одна и та же проблема. Когда эта ***** (ерунда) закончится? Наведите чистоту в городе! ‒ гласит гневное обращение кемеровчанина.

Сотрудники МБУ "Кемеровские автодороги" сообщили, что по регламенту уборка дорог, тротуаров, остановок и других объектов дорожной сети должна начаться с 16 апреля. При этом специалисты подчеркнули, что при благоприятной погоде работы могут стартовать и раньше срока.


Ранее синоптики сообщили о потеплении до +25ºС в Кузбассе.

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