Научный поход в лечении и реабилитации: санаторий «Шахтер» начал тесное сотрудничество с Новокузнецким государственным институтом усовершенствования врачей

Работа, проделанная в тандеме, дала положительные результаты: были разработаны специальные программы реабилитации для восстановления пациентов, перенесших острые респираторные вирусные заболевания, пневмонию, в том числе новую коронавирусную инфекцию. В программу включили три основных направления: пульмонологическая, кардиологическая и неврологическая реабилитация.

На каждого пациента составлялась индивидуальная программа с учетом показаний, противопоказаний и совместимости процедур.

Благодаря совместно проделанной работе института и санатория отдыхающие получили прекрасную возможность более эффективно восстановить свое здоровье. Состояние многих из них улучшилось практически сразу – это результат применения современных методов лечения и научного подхода.