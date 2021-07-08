Научный поход в лечении и реабилитации: санаторий «Шахтер» начал тесное сотрудничество с Новокузнецким государственным институтом усовершенствования врачей

Санаторий "Шахтер" при сотрудничестве со специалистами НГИУВ активно разрабатывает и внедряет в практику современные методы диагностики, лечения и реабилитации заболеваний опорно-двигательного аппарата, нервной системы и органов дыхания. Так, недавно благодаря их совместной деятельности были созданы и включены в работу методические рекомендации по медицинской реабилитации от последствий новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Научно-практическую подготовку прошел весь медицинский персонал санатория "Шахтер".
Работа, проделанная в тандеме, дала положительные результаты: были разработаны специальные программы реабилитации для восстановления пациентов, перенесших острые респираторные вирусные заболевания, пневмонию, в том числе новую коронавирусную инфекцию. В программу включили три основных направления: пульмонологическая, кардиологическая и неврологическая реабилитация.
На каждого пациента составлялась индивидуальная программа с учетом показаний, противопоказаний и совместимости процедур.
Благодаря совместно проделанной работе института и санатория отдыхающие получили прекрасную возможность более эффективно восстановить свое здоровье. Состояние многих из них улучшилось практически сразу – это результат применения современных методов лечения и научного подхода.
На фоне постоянного развития лечебной базы санатория "Шахтер" в ближайшее время в нем будут созданы и начнут действовать и другие реабилитационные направления. Они также разрабатываются совместно медицинским коллективом санатория и сотрудниками института.
Важно отметить, что не каждый санаторий может позволить себе такую клиническую базу, которая сегодня имеется в санатории "Шахтер" – это и обученный медперсонал, и современное оборудование, и постоянное развития и совершенствование имеющих ресурсов.
Фото: Санаторий "Шахтер"
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