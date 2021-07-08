Научный поход в лечении и реабилитации: санаторий «Шахтер» начал тесное сотрудничество с Новокузнецким государственным институтом усовершенствования врачей

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Санаторий "Шахтер" активно сотрудничает с Новокузнецким государственным институтом усовершенствования врачей (НГИУВ). В результате в оздоровительном центре начала работу клиническая база кафедры "Медицинской реабилитации и рефлексотерапии".

Санаторий "Шахтер" при сотрудничестве со специалистами НГИУВ активно разрабатывает и внедряет в практику современные методы диагностики, лечения и реабилитации заболеваний опорно-двигательного аппарата, нервной системы и органов дыхания. Так, недавно благодаря их совместной деятельности были созданы и включены в работу методические рекомендации по медицинской реабилитации от последствий новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Научно-практическую подготовку прошел весь медицинский персонал санатория "Шахтер".

Работа, проделанная в тандеме, дала положительные результаты: были разработаны специальные программы реабилитации для восстановления пациентов, перенесших острые респираторные вирусные заболевания, пневмонию, в том числе новую коронавирусную инфекцию. В программу включили три основных направления: пульмонологическая, кардиологическая и неврологическая реабилитация.

На каждого пациента составлялась индивидуальная программа с учетом показаний, противопоказаний и совместимости процедур.

Благодаря совместно проделанной работе института и санатория отдыхающие получили прекрасную возможность более эффективно восстановить свое здоровье. Состояние многих из них улучшилось практически сразу – это результат применения современных методов лечения и научного подхода.

На фоне постоянного развития лечебной базы санатория "Шахтер" в ближайшее время в нем будут созданы и начнут действовать и другие реабилитационные направления. Они также разрабатываются совместно медицинским коллективом санатория и сотрудниками института.

Важно отметить, что не каждый санаторий может позволить себе такую клиническую базу, которая сегодня имеется в санатории "Шахтер" – это и обученный медперсонал, и современное оборудование, и постоянное развития и совершенствование имеющих ресурсов.

Санаторий "Шахтер"
Адрес: Кемеровская обл., г. Прокопьевск,
ул. Запарковая, д. 53
E-mail: shahtersan@mail.ru
Официальный сайт: shahtersan.ru
Лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО-42-01-005648
от 4 декабря 2018 года.

Фото: Санаторий "Шахтер"

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