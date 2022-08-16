Научись программировать и без профильного образования! А как — расскажет крупная IT-компания Кузбасса

Привет! На связи команда Софт Инжиниринг – крупная IT-компания в Кузбассе. Наши курсы прошли уже 208 человек. А 74 из них работают в компании.
В нашей команде работают больше 100 IT-специалистов, мы продолжаем расти и всегда в поисках крутых айтишников. Для этого мы создали курс по программированию Hard Skills, который помогает жителям нашего города получить IT-профессию, а лучших забираем себе в штат – можно выбрать офис или удаленку. Сейчас подробнее расскажем, о чем курс и кому он подойдет.
На курсе Hard Skills мы даем основы программирования
Hard Skills – это интенсивное погружение в IT-сферу. Мы сформировали комфортную программу на три месяца, чтобы студенты освоили новую профессию. Наша цель – обучить жителей Кузбасса современным IT-профессиям.
Навыки написания кода на JavaScript. Вы получите навыки написания кода и научитесь разрабатывать разные сайты.
Soft skills для работы. Научитесь управлению временем, методике SCRUM и основам публичных выступлений.
Наставничество в IT. Студентов обучают опытные наставники, которые проходят специальное обучение – они могут доступно объяснить информацию и научить применять ее на практике. Это главные инженеры-программисты Софт Инжиниринга и топовые руководители продуктов.
Сертификат дополнительного образования. Наше обучение имеет лицензию, поэтому каждый студент получает сертификат о дополнительном образовании. Он подтверждает пройденную программу, и его можно приложить к резюме.
После курса Софт Инжиниринг дает возможность пройти стажировку и попасть в команду
Тех, кто успешно проходит программу курса – мы приглашаем на стажировку. Это возможность попробовать программирование и получить реальный опыт. Какие еще бонусы у стажировки:
Стабильный график работы. Стажер – такой же сотрудник компании, поэтому работает по обычному расписанию. Это пятидневная рабочая неделя в течение шести месяцев. Но если студент показывает хороший результат, мы можем закончить стажировку заранее и сразу пригласить к себе на работу.
Стипендия. Платим фиксированную зарплату – 30 тысяч рублей в месяц. Но это только в начале. После курса и стажировки уже можно работать и получать больше.
Личное рабочее место. Стажировка проходит очно, поэтому у каждого стажера есть свое рабочее место.
Помощь наставника. Мы не бросаем стажера в свободное плавание – за каждым закреплен наставник. К нему можно обратиться с вопросами или за поддержкой по проектам.
Возможность официального трудоустройства. Успешных студентов мы приглашаем работать в команду Софт Инжиниринг и разрабатывать новые программы.
Записаться на следующий поток курса можно уже сейчас по ссылке https://clck.ru/sYU2s. Оставь заявку, мы свяжемся в ближайшее время и ответим на твои вопросы.
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