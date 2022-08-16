Научись программировать и без профильного образования! А как — расскажет крупная IT-компания Кузбасса

Привет! На связи команда Софт Инжиниринг – крупная IT-компания в Кузбассе. Наши курсы прошли уже 208 человек. А 74 из них работают в компании.

В нашей команде работают больше 100 IT-специалистов, мы продолжаем расти и всегда в поисках крутых айтишников. Для этого мы создали курс по программированию Hard Skills, который помогает жителям нашего города получить IT-профессию, а лучших забираем себе в штат – можно выбрать офис или удаленку. Сейчас подробнее расскажем, о чем курс и кому он подойдет.

На курсе Hard Skills мы даем основы программирования

Hard Skills – это интенсивное погружение в IT-сферу. Мы сформировали комфортную программу на три месяца, чтобы студенты освоили новую профессию. Наша цель – обучить жителей Кузбасса современным IT-профессиям.

Навыки написания кода на JavaScript. Вы получите навыки написания кода и научитесь разрабатывать разные сайты.

Soft skills для работы. Научитесь управлению временем, методике SCRUM и основам публичных выступлений.

Наставничество в IT. Студентов обучают опытные наставники, которые проходят специальное обучение – они могут доступно объяснить информацию и научить применять ее на практике. Это главные инженеры-программисты Софт Инжиниринга и топовые руководители продуктов.

Сертификат дополнительного образования. Наше обучение имеет лицензию, поэтому каждый студент получает сертификат о дополнительном образовании. Он подтверждает пройденную программу, и его можно приложить к резюме.