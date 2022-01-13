Нашумевший коллектив выступит с танцевальным шоу в Филармонии Кузбасса

Событие состоится в субботу, 30 апреля, в 19:00

"Юди". Танцевальное шоу "Свет и Тьма"

В рамках мирового турне танцевальный коллектив из Томска, финалисты Britan’sGotTalent, финалисты "Минуты славы", участники America’sGotTalent – "ЮДИ" представят шоу "Свет и Тьма".

Команда "ЮДИ" – гордость Томска и всей России. Они покоряют тысячи зрителей, выступая в различных шоу российского и зарубежного телевидения, а количество просмотров роликов "ЮДИ" на YouTube превышает тридцать миллионов. Успешная гастролирующая команда "ЮДИ" открывает танцевальные школы, где дети развиваются не только физически, но и духовно, становятся участниками большого и мощного творческого течения. "ЮДИ" стали одним из самых нашумевших явлений современной культуры – это не просто танцевальный коллектив, но оригинальное шоу, разрушение стереотипов, погружение в иную реальность. Выступления "ЮДИ" разбивают границы между реальностью и сказкой, когда глаза не могут поверить в возможности человеческого тела.

Шоу "Свет и Тьма" – это история о человеке, не похожем на остальных, история человека, который нуждался в помощи и был услышан, история о великом Свете, излечившем Тьму. Это потрясающее шоу российских исполнителей, завоевавших зарубежного зрителя, с демонстрацией невероятных возможностей человеческого тела, от которых захватывает дыхание.

6+

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