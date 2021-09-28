"Нашли кости": утренний пожар в кемеровском доме унес жизнь женщины

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Разгоревшийся в частном доме в утренние часы пожар закончился смертью кемеровчанки, которая обгорела до костей.

В СК рассказали детали возгорания, произошедшего на улице Плодопитомник в Заводском районе Кемерова рано утром 28 сентября. В ведомстве сообщили, что сигнал об обнаружении трупа поступил в 8:50. После этого на место отправились оперативники. Отмечается, что на теле были следы сильного термического воздействия.

– Установлено, что в доме жила одна 68-летняя женщина. Предварительно установлено, что пожар возник из-за повреждения в проводке. Назначена экспертиза, в том числе генетическая, – рассказали сайту VSE42.Ru в СУ СКР по Кузбассу.

По факту случившегося проводится доследственная проверка, в ходе которой следователи установят личность погибшей, а также точную причину ее гибели.


При этом, как рассказал журналу Avoka.do очевидец, на пепелище были найдены кости человека, а само происшествие носит криминальный характер.


Напомним, утром в Кемерове 30 человек тушили дом, который в результате полностью сгорел.

Да!
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