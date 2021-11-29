Нашествие бродячих собак взволновало жительницу Кузбасса

0
Фото:  

В Сети жители кузбасского города рассказали о стаях бездомных собак, которые собираются рядом с жилыми домами, и терроризируют прохожих на улицах.

Свое обращение жители Прокопьевска разместили в сообществе в социальной сети. По словам горожан, бездомные собаки сбились в стаи по 10-12 голов и бегают в районе улицы Советов и остановки Ромашки. При этом животные проявляют агрессию к людям и кидаются на автомобили.

Рано утром страшно выходить из подъезда. В прошлую пятницу около 7 утра на ул. Институтской, 5а, на меня набросилась бродячая собака, а на ул. Советов, 25, собаки просто накидывались на мою машину, – рассказала подписчица паблика.

Женщина отметила, что очень обеспокоена появлением большого количества псов и попросила властей усилить контроль за отловом беспризорных собак.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что большая собака набросилась на ребенка в кузбасском городе.

Фото: ВКонткте / Прокопьевск.ру

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/31479

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined