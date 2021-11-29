Нашествие бродячих собак взволновало жительницу Кузбасса

Свое обращение жители Прокопьевска разместили в сообществе в социальной сети. По словам горожан, бездомные собаки сбились в стаи по 10-12 голов и бегают в районе улицы Советов и остановки Ромашки. При этом животные проявляют агрессию к людям и кидаются на автомобили.

– Рано утром страшно выходить из подъезда. В прошлую пятницу около 7 утра на ул. Институтской, 5а, на меня набросилась бродячая собака, а на ул. Советов, 25, собаки просто накидывались на мою машину, – рассказала подписчица паблика.

Женщина отметила, что очень обеспокоена появлением большого количества псов и попросила властей усилить контроль за отловом беспризорных собак.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что большая собака набросилась на ребенка в кузбасском городе.