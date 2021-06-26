Нашедший дорогостоящий телефон в Новокузнецке кузбассовец отказался возвращать его владелице

К полицейским в Новокузнецке обратилась 22-летняя местная жительница, которая сообщила, что стала жертвой кражи – неизвестный нашел ее мобильный, стоимость которого составляет 60 тысяч рублей, и отказался возвращать.

Позже правоохранители установили личность подозреваемого. 40-летний житель Междуреченска был задержан, а полицейским удалось выяснить, что ранее он проезжал через Новокузнецк и там в одном из магазинов разыскал сотовый, который забрал себе, и поругался с его хозяйкой.

- Вскоре на найденный гаджет позвонила владелица и попросила вернуть его. Но злоумышленник потребовал вознаграждение. Женщина назвала сумму, но она подозреваемому показалась слишком маленькой. В результате между собеседниками произошел словесный конфликт, после которого потерпевшая прекратила разговор, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

Так, горожанка еще несколько раз попыталась уговорить мужчину вернуть гаджет, однако попытки были тщетными.

Смартфон в итоге вернули хозяйке, а в отношении нашедшего было возбуждено уголовное дело по статье о краже. Теперь мужчине грозит до 5 лет заключения в местах лишения свободы.