Сейчас Кузбасс буквально погружен в праздничную атмосферу. Юбилей региона стал особым событием абсолютно для всех кузбассовцев, как для рабочих, так и для творцов. На данный момент в Кузбасском центре искусств проходит выставка, посвященная 300-летию области "Триста произведений Кузбассу", в которой пожелали принять участие много наших земляков-живописцев с лирическими и эпическими пейзажами, работами, посвященными памяти и истории, промышленности или этнике области. Нам удалось поговорить с известным кузбасским художником, актером и певцом Виктором Александровичем Пономаревым, который рассказал об особенностях создания картин, а также о подготовке деятелей искусства к выставке.
Почему вы решили поучаствовать в выставке?
Я - член Российского Союза Художников и обязан участвовать в выставках, которые проходят. Я недавно вступил в Союз Художников. Сначала я не хотел, потому что знаю, что придется колготиться, готовиться к выставкам, что-то специально делать, я хотел быть свободным, независимым, автономным, но мои друзья меня уговорили. В результате у меня была даже персональная выставка в прошлом сентябре. Тогда я и подумал: “Может не зря я вступил в союз художников?”. Это возможность выставиться. Поэтому на выставком я принес много работ, выбрали из них три.
Многие художники были заинтересованы в показе своих работ на выставке, приуроченной к юбилею региона. Поэтому прошел так называемый выставком: творцы из Кемерова и Новокузнецка собрались, чтобы представить свои работы и выбрать из них лучшие. Некоторые художники принесли одно-три творения, в то время как остальные старались показать гораздо больше.
Заранее ли вы готовили картины к этой выставке, или у вас уже были работы подобного характера?
Специально именно для этой выставки я не готовил и вообще никогда не готовлю работы для каких-то выставок. Я пишу для себя, порадовать себя. Я пишу то, что мне нравится. Вижу что-то, и пусть это будет стакан, я буду упоительно его писать, я думаю, что это, наверное, главное для творчества. Еще, бывает, пишу работу для выставки, думаю, какая гениальная работа получится! В результате ничего может не получиться. Нужно писать то, что сердце подскажет, а если не подскажет, то лучше вообще не писать.
Прекрасное рядом: огромные поля, великолепные леса, шумные улицы и люди… В Кузбассе множество красот, способных удивлять из раза в раз. А для художника все это служит музой для творчества.
Что вас вдохновило на создание картин?
Я выставил работы, которые нельзя не показать. Вот, например, Владыка Сафроний. Он любим в Кузбассе. Мы были в приятельских отношениях, вот я и решил его написать. Он пригласил меня в гости перед смертью, когда пережил несколько онкологических операций. Написал я эту картину для себя. Я захожу, каждый вечер с ним здороваюсь, рассказываю, сделал ли я тот или иной поступок как надо: и глаза его то строжатся, то улыбаются! В Кузбассе он как святой. А на этой картине изображен мой товарищ по сцене, А.К. Бобров. Я пропел 20 лет в театрах. Мы, получается, гуляли вместе, и я его нарисовал.
Бывают ли у вас трудности в создании работ?
Бывает, пишу работы, и забываю, как я их написал. Через некоторое время смотрю на картину и удивляюсь, не понимаю, как у меня получилось такое создать. Как будто это было послано свыше, а я всего лишь исполнитель.
Творческие люди смотрят на мир по-особенному и пишут его, как они видят, отображают образ региона в своих произведениях, позволяя лицезреть историю целого края, увидеть и почувствовать его развитие и трудности. А также окунуться в прошлое и взглянуть в будущее.
Как вы думаете, как изменится наш регион?
Я вижу, идет большая стройка. Строятся дома, учреждения значимые, однако важны не этикетки, а суть. Наш дом, наше родное, главное, чтобы было что поесть, а остальное и не нужно.
На протяжении трех веков Кузбасс развивался не только как регион, но и как наш общий дом. На выставке большое внимание уделяется красотам области, людям, которые вместе создают свою родину. Картины художников впечатляют своим изяществом и точной передачей сущности Кузбасса. Они помогут увидеть наш край не только как промышленный регион, но и как место с восхитительными пейзажами и вековой историей.
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