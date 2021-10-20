Население Кузбасса увеличилось на 2,3 тысячи человек по программе переселения

По словам министра труда и занятости населения Кузбасса Алексея Гришина, за девять месяцев текущего года в регион приехали 2 342 человека, из которых 74,1% уже трудоустроились. Все они прибыли из других стран по программе переселения соотечественников.

Чаще всего люди приезжают из Казахстана, Армении, Киргизии и Узбекистана. После переезда они в течение восьми месяцев получают российское гражданство. При этом первые полгода они могут безвозмездно проживать в Кузбасском центре содействия переселению соотечественников.

Несмотря на действие программы, убыль населения Кемеровской области остается на высоком уровне. Причем речь идет как о миграции жителей из региона, так и о превышении смертности над рождаемостью.