Население Кузбасса увеличилось на 2,3 тысячи человек по программе переселения

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С начала 2021 года в Кемеровскую область прибыло более двух тысяч человек, которые ранее проживали за рубежом.

По словам министра труда и занятости населения Кузбасса Алексея Гришина, за девять месяцев текущего года в регион приехали 2 342 человека, из которых 74,1% уже трудоустроились. Все они прибыли из других стран по программе переселения соотечественников.


Чаще всего люди приезжают из Казахстана, Армении, Киргизии и Узбекистана. После переезда они в течение восьми месяцев получают российское гражданство. При этом первые полгода они могут безвозмездно проживать в Кузбасском центре содействия переселению соотечественников.


Несмотря на действие программы, убыль населения Кемеровской области остается на высоком уровне. Причем речь идет как о миграции жителей из региона, так и о превышении смертности над рождаемостью.

Да!
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