Насекомые атаковали жителей кузбасского села после новости о травле

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Жители кузбасского города озадачены появлением желтых муравьев в квартирах, которые "зашли в гости" после того, как неизвестный разместил в подъезде объявление о скорой травле насекомых.

О "большом ЧП" в Ленинске-Кузнецком районе рассказала жительница поселка Лапшиновка. Женщина отметила, что после того, как в подъезде появилось объявление о травле насекомых, в квартиры жильцов дома пришли желтые муравьи, от которых людям не получается избавиться.

Соседи говорят ,что какой-то человек ходит и оставляет коробочки в подъездах под лестницей, а потом клеит вот эти объявления,его даже пытались поймать но он убежал,есть подозрение, что это их рук дело, – рассказала интернет-пользователь.

После визита неизвестного с насекомыми кузбассовцы думают над методами, которые позволят навсегда изгнать незваных гостей. Автор поста отметил, что на отснятом ролике не один муравей не пострадал. Кроме того, пользователь Сети наложила на съемку веселую энергичную музыку.

Видео: ВКонтакте / "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112"

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