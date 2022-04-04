Пользователь социальных сетей, проживающий в поселке Новостройка Кемеровского района, сообщил, что за прошедшие 30 дней получил счет за электричество на сумму в 21 476 рублей. Мужчина при этом отметил, что ранее отдавал за "свет" не более 1 500 рублей.

‒ Вопрос не решается. Дом топим углем, газа нет <...>, электроотопления нет. Живут два человека, ‒ возмутился кузбассовец.

Комментаторы удивились подобной стоимости и порекомендовали сельчанину обратиться за проверкой счетчиков. Пользователи предположили, что дело может быть в ошибке оператора или самоходе оборудования.

Ранее кузбассовцы жаловались на резкое подорожание квартплаты.