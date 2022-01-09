Сообщение от возмущенного жителя областного центра появилось в сообществе во "ВКонтакте". Пользователь Сети отметил, что в столице Кузбасса людям якобы нечем дышать из-за плохого качества воздуха.

Также горожанин указал, что после каждого вдоха он испытывает неприятные ощущения, сопровождающиеся сильным кашлем и першением в горле.

– Нас травят или как? Почему всем все равно??? А как же дети? Они будут постоянно болеть и у них никогда не будет нормального иммунитета (авторский стиль сохранен, – прим. ред.), – сокрушились кемеровчане.

При этом в комментариях под постом не все поддержали автора сообщения. Некоторые выразили мнение, что земляки слишком преувеличивают опасность смога, а другие напротив призвали властей улучшить экологическую ситуацию на территории города.