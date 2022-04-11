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"Нас не предупреждали" : жители кузбасского города рассказали об экстренной эвакуации

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Калтанцы продолжают делиться кадрами их затопленных домов в Сети.

Социальные сети за последние дни наполнились жалобами от жителей Калтана. Их дома и дачи оказались под водой из-за паводка на реке Кондома.


В этот раз пользователь попытался опровергнуть информацию от местных властей, которые предупреждали местных жителей об эвакуации.

<...> на самом деле люди сами заметили и начали эвакуироваться ночью, и никто нас не предупреждал, – написал подписчик.

По словам автора, в СНТ Бережок - 1 затопило дачи и размыло дорогу.

Видео: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс

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