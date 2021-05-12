Нарушившая закон при покупке древнего судна "Томская Писаница" вернула потраченные деньги в бюджет области

0
Фото:  

Сотрудники прокуратуры уличили музей-заповедник в Кузбассе в нарушении законодательства РФ: «Томская Писаница» незаконно приобрела маломерное судно. Деньги, выделенные из областного бюджета, были возвращены региону.

Исходя из данных, которые предоставили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, государственное автономное учреждение культуры «Кузбасский музей-заповедник «Томская Писаница» совершило покупку лодки-струга, которая представляет из себе маломерное парусно-гребное судно XI – XVIII веков, с нарушениями действующего законодательства РФ.


Общая сумма затраченных средств, которые были выделены из областного бюджета, составила 1 180 474 рубля.


О том, что при купле-продаже водоплавающего средства были совершены нарушения узнали эксперты в ходе проведенной проверки. В этой же связи директора «Томской Писаницы» привлекли к административной ответственности с внесением представления о необходимости устранения выявленных нарушений. Вместе с этим, также к дисциплинарной ответственности были привлечены еще четыре должностных лица.


По итогам разбирательств, средства, использовавшиеся в покупке маломерного судна, были возвращены в бюджет Кемеровской области.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/24961

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined