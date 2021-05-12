Исходя из данных, которые предоставили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, государственное автономное учреждение культуры «Кузбасский музей-заповедник «Томская Писаница» совершило покупку лодки-струга, которая представляет из себе маломерное парусно-гребное судно XI – XVIII веков, с нарушениями действующего законодательства РФ.

Общая сумма затраченных средств, которые были выделены из областного бюджета, составила 1 180 474 рубля.

О том, что при купле-продаже водоплавающего средства были совершены нарушения узнали эксперты в ходе проведенной проверки. В этой же связи директора «Томской Писаницы» привлекли к административной ответственности с внесением представления о необходимости устранения выявленных нарушений. Вместе с этим, также к дисциплинарной ответственности были привлечены еще четыре должностных лица.

По итогам разбирательств, средства, использовавшиеся в покупке маломерного судна, были возвращены в бюджет Кемеровской области.