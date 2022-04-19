Нарушившая ПДД женщина попала под машину в Кузбассе

Днем во вторник, 19 апреля, в Киселевске сбили пешехода, о чем рассказали очевидцы в социальных сетях. По данным кузбасской ГИБДД, инцидент произошел вчера в понедельник, 18 апреля, в 15:00 на улице Томская у дома №17. При этом виноваты оказались оба участника аварии.

– Предварительно, 70-летний мужчина за рулем ВАЗ-2121 "Нива" совершил наезд на 29-летнюю девушку, которая двигалась вне нерегулируемого перехода, но в зоне его видимости, – рассказали AVOKADO в ведомстве.

В результате потерпевшая с травмами попала в больницу. Медики назначили ей стационарное лечение.

Госавтоинспекция призвала всех участников дорожного движения к бдительности на дорогах. Так, автомобилистам стражи закона настоятельно рекомендуют сбрасывать скорость перед "зебрами" и выбирать скорость, обеспечивающую контроль над транспортным средством. Что касается пешеходов, то их попросили переходить проезжую часть только в разрешенных для этого местах.