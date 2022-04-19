Нарушитель ПДД спровоцировал жесткую аварию в Кемерове

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В кузбасской столице автомобилист решил нарушить правила дорожного движения, о чем сильно пожалел: он попал в серьезную аварию.

Информация о серьезной аварии на одной из кемеровских дорог появилась на просторах Сети. По данным интернет-пользователя, ДТП произошло в Заводском районе города на пересечении улиц Клары Цеткиной и Рабочей.


Также очевидец прикрепил видео, на которое попал инцидент. Судя по кадрам, один из водителей проезжал перекресток на запрещающий сигнал светофора в момент, когда по улице Рабочая на высокой скорости двигалась другая легковушка, которая и влетела в нарушающий ПДД автомобиль.

От удара его отбросило в ствол дерева.


В ГИБДД областного центра AVOKADO сообщили, что произошло все в понедельник, 18 апреля, в 8:30 по местному времени.

– Предварительно установлено, что водитель Hyundai Solaris выехал на пересечение проезжих частей на запрещающий сигнал светофора, в результате чего столкнулся с Toyota, – уточнили AVOKADO в ведомстве.

Участниками столкновения стали 23-летний водитель Toyota Chaser и 50-летний мужчина за рулем Hyundai Solaris, последний получил травмы и самостоятельно обратился за помощью в медучреждение, где ему была оказана разовая помощь.

Видео: ВКонтакте / "Регион-42 Кемерово"

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