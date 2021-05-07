Нарушения на кемеровском предприятии привели к травмированию сотрудников на производстве

В компании, сотрудники которой занимаются эксплуатацией опасных производственных объектов, начали происходить случаи травматизма на работе. Про это узнали сотрудники прокуратуры в ходе плановой проверки исполнения законодательства об охране труда.

Таким образом, правоохранителями был выявлен ряд нарушений, в число которых вошли: недостатки работников при обучении требованиям об охране труда и промышленной безопасности, в организации работы по учету выдачи средств индивидуальной защиты на производстве.

Как отметили в прокуратуре Кузбасса, указанные нарушения охраны труда могут привести к негативным последствиям, проявляющимся в виде несчастных случаев.

- По результатам проверки прокурор района внес генеральному директору предприятия представление. По результатам рассмотрения приняты меры для устранения нарушений, в том числе проведено обучение работников, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Также уточняется, что к дисциплинарной ответственности были привлечены четыре лица, виновных в появлении нарушений на производстве.

Вместе с этим, в отношении должностных лиц были возбуждены и административные дела по ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ (нарушения государственных нормативных требовании охраны труда). Их рассмотрели в Государственной инспекции труда в Кузбассе. Четверо должностных лиц были привлечены к ответственности. В качестве наказания им назначили предупреждения.