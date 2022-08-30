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Нарушающий на кемеровском перекрестке ПДД лихач попал на видео

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В Сети кемеровская автомобилистка пожаловалась на наглого водителя, который решил "проскочить" на разрешающий сигнал светофора, игнорируя ПДД.

Судя по видео, автор поста ехала вслед за машиной дорожников и в этот момент с левой стороны между ней и соседним транспортом "влезает" водитель легковушки, который резко сворачивает в нужную ему сторону. Водитель возмутилась подобной ситуацией.

Ну а почему бы и нет. Перекресток ул. Волгоградская - пр. Ленина, уточнила она во "ВКонтакте".

При этом в комментариях под публикацией некоторые подписчики сообщества заметили, что нарушитель выразил благодарность автомобилистке за то, что пропустила его. Для этого он помигал ему задними фарами.


В городской ГИБДД корреспонденту AVOKADO сказали, что теперь за пренебрежение п. 1 ст.12.14 КоАП РФ нарушитель получит предупреждение. В худшем случае на него может быть наложен штраф в размере 500 рублей.

Видео: ВКонтакте / "Регион-42 Кемерово"

Да!
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