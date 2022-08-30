Нарушающий на кемеровском перекрестке ПДД лихач попал на видео

Судя по видео, автор поста ехала вслед за машиной дорожников и в этот момент с левой стороны между ней и соседним транспортом "влезает" водитель легковушки, который резко сворачивает в нужную ему сторону. Водитель возмутилась подобной ситуацией.

– Ну а почему бы и нет. Перекресток ул. Волгоградская - пр. Ленина, – уточнила она во "ВКонтакте".

При этом в комментариях под публикацией некоторые подписчики сообщества заметили, что нарушитель выразил благодарность автомобилистке за то, что пропустила его. Для этого он помигал ему задними фарами.

В городской ГИБДД корреспонденту AVOKADO сказали, что теперь за пренебрежение п. 1 ст.12.14 КоАП РФ нарушитель получит предупреждение. В худшем случае на него может быть наложен штраф в размере 500 рублей.