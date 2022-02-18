Народный артист России проведет концерт в кемеровской филармонии

Мероприятие запланировано на пятницу, 11 марта, в 19:00 по местному времени.

Александр Малинин

Александр Малинин – народный артист России, обладатель именной звезды на московской "Площади звезд", награжден Государственным орденом Дружбы, Государственным орденом многочисленными памятными грамотами и благодарственными письмами от Президента Российской Федерации, Государственной думы России и других Правительственных Государственных структур.

Концерты Малинина – это всегда океан эмоций, это музыка, которая возвышает и волнует, это классика и современное искусство в одночасье, это высочайшее исполнительское мастерство, многогранный талант и следование традициям русской вокальной школы, ведь артист уже на протяжении 40 лет исполняет романсы, и с каждым разом они становятся все более

проникновенными, глубокими и совершенными. Свой особый дар выразить все нюансы музыкального произведения, раскрыть его глубинный смысл, пропустив через себя, прочувствовав

сложнейшие переживания, присущие русскому романсу, артист по традиции продемонстрирует на концерте в филармонии.

Возрастное ограничение: 6+