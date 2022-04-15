Народный артист России Владимир Машков прибыл в Новокузнецк на "техническое" просмотр спектакля "Африканская сказка" в обновленном "Коммунаре". Актер остался доволен увиденным и вспомнил, как ходил в это здание десятки лет назад, чтобы посмотреть фильмы. Артист подчеркнул, что сейчас помещение стало "невероятным".

– Вот сейчас театр будет наполняться жизнью. Даже в Москве трудно найти театр такого качества, с такой сценой, говорю это как профессиональный артист, – заявил Машков, передает пресс-служба обладминистрации.

Зрительный зал театра кукол в "Коммунаре" рассчитал на 235 мест. С помощью нового оборудования станет возможным постановка спектаклей с применением 3D-технологий.

Ранее глава Новокузнецка объявил об окончании реставрации известного кинотеатра.