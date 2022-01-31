Народный артист Леонид Куравлев умер на 86-м году жизни в Москве

30 января известный российский актер Леонид Куравлев ушел из жизни.

Артист, ранее проживавший в доме-пансионате для пожилых, в январе 2022 года попал в "Коммунарку" с подозрением на COVID-19, однако диагноз не подтвердился. Вирусная пневмония, диагностированная деменция и повреждение сосудов головного мозга привели к остановке сердца Куравлева.

— Леонид Вячеславович скончался, мы на связи с его сыном, — передает ТАСС.

Актер запомнился зрителям своими наиболее известными ролями в комедиях "Иван Васильевич меняет профессию", "Афоня", в фильме "Самая обаятельная и привлекательная" и в ряде других киноработах.