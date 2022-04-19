Народные депутаты избрали нового главу в одном из кузбасских районов

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Андрей Орлов стал новой главой Таштагольского района.

Ранее исполняющий обязанности главы Таштагольского района Андрей Орлов был официально избран на должность.


Народные депутаты в большинстве проголосовали за эту кандидатуру. В ходе своего выступления, Орловым была представлена программа развития района до 2027 года, сказано в Telegram-канале Таштагольского района.


Помимо ВРИО района, на должность претендовали Денис Беркутов и Елена Симонова.


Напомним, ранее глава Таштагольского района, Владимир Макута, обратился к совету народных депутатов с заявлением о досрочном прекращении своих полномочий.

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