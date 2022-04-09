Наркотическое опьянение: ГИБДД обозначила детали смертельного наезда на пешехода в Кузбассе

Сотрудники Госавтоинспекции сообщили, что инцидент произошел 8 апреля, около 22:00 в Ленинске-Кузнецком. Предварительно установлено, что 35-летняя местная жительница передвигалась на Hyundai ix35 без водительских прав. Владелец иномарки при этом находился на пассажирском сидении. При движении по проспекту Ленина ленинск-кузнечанка совершила наезд на 26-летнего мужчину, который пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получил травмы, от которых скончался.

– Водитель автомобиля управляла транспортным средством в состоянии опьянения, согласно результатам медицинского освидетельствования, в ее крови обнаружен наркотик метамфетамин, – рассказали в пресс-службе УГИБДД по Кемеровской области.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 264 УК РФ. Нарушительнице может грозить до 12 лет лишения свободы. Кроме того, в отношении 37-летнего владельца иномарки составлен протокол за передачу управления машиной водителю без прав.

Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Напомним, очевидцы разместили кадры с места смертельного ДТП в социальных сетях.