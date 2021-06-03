Наркоман вынес из кабинета кемеровчанки телефон за 90 тысяч рублей

К полицейским в Центральном районе города обратилась 42-летняя местная жительница, которая сообщила, что у нее украли телефон стоимостью 90 тысяч рублей. Подозреваемого оперативники разыскали по горячим следам. В итоге 38-летний кемеровчанин был задержан.

- <…> злоумышленник, находясь в помещении организации, где работает потерпевшая, увидел открытую дверь ее кабинета и похитил со стола гаджет. При личном досмотре стражи порядка изъяли у задержанного телефон и вернули его законной владелице, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

Отмечается, что на момент совершения преступления мужчина находился под воздействием запрещенных веществ. За это же ему грозит административный арест сроком на 15 суток. А за совершение кражи он может попасть в колонию. Санкции соответствующей статьи уголовного кодекса предусматривают лишение свободы сроком до пяти лет.