Наркоман выломал дверь в кемеровском трамвае

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Информация о буйном жителе областного центра, который попытался выломать дверь в трамвае №5, появилась в сообществе во "ВКонтакте". Очевидцы предположили, что агрессором мог оказаться наркозависимый.

Со слов очевидцев, инцидент произошел в городе Кемерово в трамвае, который курсировал по маршруту №5. Судя по кадрам, неизвестный настойчиво выламывал дверь общественного транспорта, где в этот момент находились пассажиры. На видео слышно, что люди просят вызвать полицию и бригаду медиков.

Наркоман ломает дверь в трамвае номер 5, прокомментировал автор.

В КЭТК редакции AVOKADO факт происшествия подтвердили. Собеседник указал, что неизвестный нанес трамваю урон около 10:30 по местному времени. В результате нападения пассажирский вагон хоть и получил повреждения, но они оказались несущественными. Движение транспорта продолжилось в обычном режиме.

Видео: ВКонтакте / "Инцидент Кемерово".

Да!
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