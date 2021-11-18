Наркоман выломал дверь в кемеровском трамвае

Со слов очевидцев, инцидент произошел в городе Кемерово в трамвае, который курсировал по маршруту №5. Судя по кадрам, неизвестный настойчиво выламывал дверь общественного транспорта, где в этот момент находились пассажиры. На видео слышно, что люди просят вызвать полицию и бригаду медиков.

— Наркоман ломает дверь в трамвае номер 5, — прокомментировал автор.

В КЭТК редакции AVOKADO факт происшествия подтвердили. Собеседник указал, что неизвестный нанес трамваю урон около 10:30 по местному времени. В результате нападения пассажирский вагон хоть и получил повреждения, но они оказались несущественными. Движение транспорта продолжилось в обычном режиме.