Нарколог предостерег перенесших COVID-19 россиян от употребления спиртного

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Главный нарколог Москвы Евгений Брюн рассказал, почему после победы над коронавирусом категорически нельзя употреблять алкоголь, отметив опасность такого "удовольствия" для организма.

Эксперт заявил, что алкоголь может нанести серьезный удар по иммунной системе тех, кому уже довелось испытать ее на прочность в борьбе с коронавирусной инфекцией.

— Любые вирусные заболевания, в том числе и COVID-19 — это интоксикация, на которую накладывается еще и алкогольная интоксикация, и вся биохимическая стройная картина ломается", — сказал Брюн в интервью РИА "Новости".

В этой связи нарколог подчеркнул, что употребление алкоголя таким группам людей противопоказано. Усугубить ситуацию может и распитие спиртного в закрытых помещениях, где к основной интоксикации добавится еще и спертый воздух, что чревато гипоксией мозга и проблемам с сердцем.

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