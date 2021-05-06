Нарколог предостерег перенесших COVID-19 россиян от употребления спиртного

Эксперт заявил, что алкоголь может нанести серьезный удар по иммунной системе тех, кому уже довелось испытать ее на прочность в борьбе с коронавирусной инфекцией.

— Любые вирусные заболевания, в том числе и COVID-19 — это интоксикация, на которую накладывается еще и алкогольная интоксикация, и вся биохимическая стройная картина ломается", — сказал Брюн в интервью РИА "Новости".

В этой связи нарколог подчеркнул, что употребление алкоголя таким группам людей противопоказано. Усугубить ситуацию может и распитие спиртного в закрытых помещениях, где к основной интоксикации добавится еще и спертый воздух, что чревато гипоксией мозга и проблемам с сердцем.