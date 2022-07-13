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Нарезной батон с мошками шокировал посетителей кузбасского магазина

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Фото:  

В кузбасском пгт на прилавке крупного магазина люди обнаружили выпечку, внутри упаковки которой активно размножались маленькие насекомые.

Жительница пгт Промышленная рассказала в Сети, что кузбасские изготовители хлеба халатно относятся к своей работе: в упаковке с нарезным батоном она обнаружила запечатанных мошек. Женщина указала, что подобный товар лежал на прилавке магазина по улице Крупской, 3А.

Я отдала ее продавцу, надеюсь она не положит ее обратно на полку, уточнила автор публикации.

Судя по видео, выпечка, действительно, кишит насекомыми.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO писала, что куриная ножка с черным волосом, которая была подана в одном из ресторанов быстрого питания в центре столицы Кузбасса, испортила местным жителям аппетит.

Видео: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

Да!
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