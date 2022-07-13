Нарезной батон с мошками шокировал посетителей кузбасского магазина

Жительница пгт Промышленная рассказала в Сети, что кузбасские изготовители хлеба халатно относятся к своей работе: в упаковке с нарезным батоном она обнаружила запечатанных мошек. Женщина указала, что подобный товар лежал на прилавке магазина по улице Крупской, 3А.

— Я отдала ее продавцу, надеюсь она не положит ее обратно на полку, — уточнила автор публикации.

Судя по видео, выпечка, действительно, кишит насекомыми.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO писала, что куриная ножка с черным волосом, которая была подана в одном из ресторанов быстрого питания в центре столицы Кузбасса, испортила местным жителям аппетит.