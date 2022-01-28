Напугавшего девочку кузбассовца отправили на обследование

Согласно имеющейся информации, одетый в черное мужчина зашел в подъезд одного из домов Междуреченска вслед за 11-летней школьницей. Внезапно он приблизился к девочке, не нападая и не угрожая ей. Ребенок закричал, и неизвестный выбежал на улицу. Правоохранители выяснили, что участником данного происшествия был 30-летний местный житель. Мужчина состоит на учете в диспансере из-за расстройства психического здоровья.

– Он направлен на осмотр в специализированное медицинское учреждение, – сообщают в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Материалы переданы в следственные органы, которые примут решение о возбуждении уголовного дела.

Напомним, ранее кузбассовцы пожаловались на пугающего школьниц неизвестного.