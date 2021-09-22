В южной столице Кузбасса 60-летняя пенсионерка заявила в полицию о мошенничестве.

Выяснилось, что пожилая женщина ответила на звонок от "сотрудницы банка", которая сообщила об аферистах, оформивших кредит на имя пенсионерки. При этом мошенница заявила, что эта информация является "банковской тайной", и пригрозила ответственностью за разглашение.

Злоумышленница вынудила пенсионерку оформить займы в нескольких банках якобы для закрытия и дальнейшего аннулирования незаконного кредита. Как только пожилая женщина перевела сумму в три миллиона рублей на предложенный счет, аферистка перестала выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество", сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. Подозреваемой грозит лишение свободы сроком до 10 лет.