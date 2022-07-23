Наполненный взрывоопасным грузом грузовик улетел с дороги в Кузбассе

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В Кемеровской области грузовик, в кузове которого находился взрывоопасный груз, при попытке избежать ДТП с другим транспортом вылетел с дороги и перевернулся. На место автоаварии выезжали экстренные службы.

В Сети оказались фотографии с перевернутым грузовиком. По словам автора публикации, что появилась в сообществе во "ВКонтакте", в кузове транспортного средства находились газовые баллоны. К счастью, взрыва не произошло, обошлось без пострадавших.


Как оказалось, к ДТП привело то, что автомобиль Газ-53 на участке трассы в Тяжинском районе попытался уйти от столкновения с другой крупной машиной, которая двигалась по встречной полосе. В результате он вылетел с дороги и опрокинулся, приземлившись на свой груз.


На месте работали сотрудники экстренных служб.

Фото: ВКонтакте / "Типичный Кузбасс"

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