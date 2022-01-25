Наполненная людьми маршрутка столкнулась с грузовиком на кемеровской дороге

Информация о ДТП на кемеровской дороге в районе улицы Нахимова появилась в Сети. По словам очевидцев, участниками столкновения стали маршрутка, где в момент удара находились пассажиры, и грузовой автомобиль. Отмечается, что никто не пострадал, однако, из-за аварии на въезде в областной центр образовалась серьезная автомобильная пробка.

В кемеровской ГИБДД журналисту AVOKADO сообщили, что сигнал об инциденте по указанному адресу поступил стражам закона около 9:00. По предварительным данным столкнулись два транспортных средства в районе строения №22.

В ведомстве также отметили, что сейчас автомобили убраны с проезжей части и движение на участке дороги восстановлено, осуществляется в штатном режиме.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что накануне в кузбасской столице автомобилист не справился с управлением "немца", из-за чего на скорости снес неподвижный регулировщик.