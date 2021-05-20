Напавший с оружием на работницу часовни в Кемерове рецидивист предстанет перед судом

В марте текущего года к полицейским в Кемерове поступило обращение от 63-летней местной жительницы, трудящейся в часовне, которая расположена на выезде из города. Женщина сообщила, что ее ограбил неизвестный. Угрожая ножом, он похитил деньги и серебряные украшения. Сумма ущерба, нанесенного преступлением, составила около 3 тысяч рублей.

Приметы налетчика были установлены и ориентировку на него передали всем нарядам, находящимся в системе единой дислокации.

В итоге мужчину удалось задержать на одной из улиц в Рудничном районе города по горячим следам. При личном досмотре у него изъяли нож и похищенное имущество. Впоследствии в его отношении было возбуждено уголовное дело о разбое. Во время следствия он находился под стражей.

Таким образом, разбираясь в обстоятельствах преступления, следствием было установлено, что на момент разбоя обвиняемый, пребывая в нетрезвом состоянии, попросил помощи у женщины, работающей в часовне. После того, как она накормила его, он достал нож и начала требовать ценности.

- Добычей налетчика стали 500 рублей, а также серебряные крест, кольцо и 4 цепочки. Часть похищенного имущества он сдал в ломбард, вырученные деньги потратил на спиртное, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

К текущему моменту уголовное дело, возбужденное по данному факту, уже было направлено на разбирательства в суд. Налетчику грозит до 10 лет заключения в местах лишения свободы.