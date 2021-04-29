Напавшая на ученика сотрудница кемеровской школы отстранена от работы

Надзорный орган завершил проверку после нападения сотрудницы частного охранного предприятия на ребенка в одной из школ Кемерова. Выяснилось, что инцидент стал следствием неисполнения администрацией школы законодательства об охране жизни и здоровья обучающихся, а также охранником школы своих должностных обязанностей.

По информации областной прокуратуры, руководитель Управления образования горадминистрации и охранное предприятие получили представления. Сама же сотрудница, атаковавшая ребенка, отстранена от работы в школе.

Ранее мы сообщали о том, что следственные органы возбудили уголовное дело после нападения на школьника в Кемерове.