Нападения медведя на скот испугали кузбассовцев

Обеспокоенные кузбассовцы рассказали, что хищник задрал и съел несколько голов скота в трех поселках Крапивинского района. Сельчане опасаются, что медведь может напасть и на людей.

Специалисты охраны объектов животного мира Кузбасса заявили, что хищник не представляет угрозы, так как атакует только ушедших в лес животных, сообщает VSE42 со ссылкой на пресс-службу департамента.

Отмечается, что специалисты не дадут разрешения на отстрел, так как отсутствует прямая угроза человеческой жизни.

Ранее редакция AVOKADO писала о медведе, проникшем на огород в одном из поселков Новокузнецкого района.