Нападение междуреченских медведей вынудило инспекторов открыть огонь

По информации пресс-службы администрации Междуреченска, специалисты Департамента десять дней наблюдали за появившимися в районе Сыркашинской горы двумя медведями.
Инспекторы рассматривали различные варианты, пытались отпугнуть и усыпить косолапых. Однако впоследствии дикие звери отправились в сторону жилых домов и огородов в поисках еды, где напали на собаку. За питомца заступился хозяин, голодный медведь лапой разорвал мужчине одежду.
Чтобы избежать случаев нападения на население инспектор Департамента открыл огонь.
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