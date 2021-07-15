Нанесший знакомому смертельное ранение костылем кузбассовец предстанет перед судом

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Ранее судимый житель Березовского окажется на скамье подсудимых по обвинению в причинении приятелю травм, которые оказались смертельными.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР Кузбасса, инцидент произошел в феврале текущего года. Тогда же 32-летний ранее судимый обвиняемый прибыл к знакомому в гости на застолье, где они заговорили о местах лишения свободы, а именно – о том, как каждый из них отбывали свое тюремное наказание. В какой-то момент на этой почве между ними произошел конфликт, в ходе которого гость несколько раз ударил 44-летнего собеседника костылем по голове, из-за чего последний упал на пол. Обвиняемый решил позвонить супруге, она же и вызвала «скорую».


Медики госпитализировали пострадавшего, однако он скончался в медучреждении от полученных травм.

- Подозреваемый был задержан, со следствием мужчина сотрудничал, вину признал, - уточнили в ведомстве.

К текущему моменту дело, возбужденное в отношении кузбассовца по ч. 4 ст.111УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), направлено в суд с обвинительным заключением.

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