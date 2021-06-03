Нанесший 40 ранений сожительнице кемеровчанин отправился в колонию

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11 лет лишения свободы в колонии строгого режима получил житель областного центра, желавший холодным оружием «воспитать» сожительницу. Приговор был вынесен накануне в ходе прошедшего суда.

Установлено, что между осужденным и погибшей произошел конфликт во время застолья. Горожанка оскорбила мужчину, а он, разозлившись, как как пояснил сам же в ходе следствия, избил ее и нанес не менее 2 ударов неустановленным предметов, имеющим лезвия. Однако позже эксперты установили, что ударов было нанесено не менее 41.


После их потасовки мужчина осознал, что горожанка больше не подает признаков жизни и решил избавиться от следов преступления – он спрятал ее тело под диван. Силовики же узнали об инциденте от знакомого семьи, который заметил погибшую, когда приходил к ним за своими вещами.

- Подозреваемый не отрицал свою причастность к преступлению, но пытался оправдаться тем, что прожил с потерпевшей всего месяц, в течение которого она нигде не работала, а только распивала спиртное и оскорбляла его. Поэтому в тот день он просто хотел ее воспитать, - уточнили в пресс-службе СУ СКР Кузбасса.

Вследствие суда, прошедшего над мужчиной, его признали виновным в совершении преступления по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Ему было назначено наказание в виде 11 лет заключения в колонии строгого режима.

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