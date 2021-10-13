Кемеровчанин сообщил, что перемещение между отделениями детской клинической больницы имени Атаманова оказалось сопряжено с опасностью. На фотографиях, которые автор прикрепил к посту, видны коробки и мебель, расставленные вдоль стен и на лестничных площадках. Мужчина отметил, что сама лестница напомнила ему "каток".

‒ Я вместе с ребенком прокатился по этому катку. Как итог рассеченный локоть и испуганный ребенок. Как еще ребенка не травмировал непонятно. Наложили три шва на локоть (пунктуация автора сохранена ‒ прим. ред.), ‒ рассказал кемеровчанин.



Представители больницы принесли кемеровчанину извинения. Они заявили, что в здании проводятся ремонтные работы, и на обозначенном участке шла подготовка мусора к дальнейшей погрузке и утилизации.

‒ Скоро ремонт завершится, уже идет работа по изготовлению и размещению яркой и понятной навигации, ‒ сообщили сотрудники медицинского учреждения.

Состояние потенциально опасной лестницы представители больницы не прокомментировали.