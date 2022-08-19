В социальных сетях появились кадры, на которых оказалась запечатлена опрокинувшаяся на бок "буханка", лежащая на одной из полос автодороги Кемерово-Новокузнецк. По данным кузбасской ГИБДД, инцидент произошел вечером 18 августа в Кемеровском районе.

Предварительно, водитель "УАЗа" не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на железное ограждение. Автомобиль опрокинулся. В результате ДТП никто не пострадал, рассказали журналисту AVOKADO правоохранители.

Госавтоинспекция Кузбасса призывает автомобилистов выбирать для движения безопасную скорость, которая позволит сохранять контроль над транспортным средством.