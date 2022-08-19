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Налетевшая на отбойник "буханка" опрокинулась на трассе под Кемеровом

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Фото:  

В Кузбассе произошло одиночное ДТП из-за наезда машины на дорожное ограждение.

В социальных сетях появились кадры, на которых оказалась запечатлена опрокинувшаяся на бок "буханка", лежащая на одной из полос автодороги Кемерово-Новокузнецк. По данным кузбасской ГИБДД, инцидент произошел вечером 18 августа в Кемеровском районе.


Предварительно, водитель "УАЗа" не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на железное ограждение. Автомобиль опрокинулся. В результате ДТП никто не пострадал, рассказали журналисту AVOKADO правоохранители.


Госавтоинспекция Кузбасса призывает автомобилистов выбирать для движения безопасную скорость, которая позволит сохранять контроль над транспортным средством.

Фото:  
Да!
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