Налетчики заперли в подполье избитого кузбасского пенсионера

Инцидент произошел в сентябре 2021 года в пгт Промышленная. В дом к 73-летнему местному жителю попросилась переночевать его 31-летняя знакомая из Ленинска-Кузнецкого. Ночью женщина вместе с 30-летним сожителем напала на пенсионера. Один из злоумышленников придавил голову пожилого мужчины подушкой, нанес удары по голове, после чего сообщники заставили кузбассовца спуститься в подполье, вход в которое подперли электроплитой и тумбочкой. Похитив из дома плазменный телевизор, мобильный телефон и 200 рублей, сожители скрылись. При этом злоумышленники выкрутили ручки из окон и закрыли входную дверь, чтобы пострадавший не смог быстро обратиться за помощью. Пенсионеру удалось выбраться из подполья и вскрыть одно из окон.

Правоохранители задержали ленинск-кузнечан на съемной квартире в Новокузнецке, где они пытались скрыться от силовиков. Выяснилось, что похищенное злоумышленники сдали украденную технику в ломбард.

"В ходе следствия обвиняемый пытался выгородить сообщницу и взять вину на себя, однако следователем были проведены очные ставки, опрошены около 20 свидетелей и в результате собраны доказательства совместного совершения фигурантами преступления", ‒ сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сейчас уголовное дело направлено в суд. Злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы. Пенсионер получил все похищенное имущество назад.