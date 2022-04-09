Пожилая новокузнечанка была в продуктовом магазине, когда к ней подошел неизвестный и предложил донести пакеты с покупками до дома. Женщина согласилась. Когда горожане зашли в подъезд, злоумышленник напал на 72-летнюю пенсионерку, ударил ее, выхватил рюкзак с деньгами и документами и скрылся. Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей.

По подозрению в грабеже полицейские задержали 31-летнего ранее судимого за убийство новокузнечанина. Выяснилось, что он потратил деньги пожилой женщины на алкоголь, а документы выбросил. Теперь мужчина стал фигурантом еще одного уголовного дела, ему грозит до семи лет лишения свободы, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

На время следствия злоумышленник помещен под стражу.