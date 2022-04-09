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Налетчик попал под стражу после "помощи" пожилой новокузнечанке

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Правоохранители задержали жителя южной столице кузбасса, который ограбил пенсионерку, проявив "вежливость".

Пожилая новокузнечанка была в продуктовом магазине, когда к ней подошел неизвестный и предложил донести пакеты с покупками до дома. Женщина согласилась. Когда горожане зашли в подъезд, злоумышленник напал на 72-летнюю пенсионерку, ударил ее, выхватил рюкзак с деньгами и документами и скрылся. Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей.


По подозрению в грабеже полицейские задержали 31-летнего ранее судимого за убийство новокузнечанина. Выяснилось, что он потратил деньги пожилой женщины на алкоголь, а документы выбросил. Теперь мужчина стал фигурантом еще одного уголовного дела, ему грозит до семи лет лишения свободы, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.


На время следствия злоумышленник помещен под стражу.

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